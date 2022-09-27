Тренировался у Маскерано, Милито и Маркеса, Хави позвал в основную команду «Барсы»: кто такой 18-летний Роман Вега

Хави вызвал 18-летнего Романа Вегу на тренировку в первую команду.

У юноши довольно своеобразная биография.

1. Он приехал в Барселону только в сентябре. Левый защитник был частью «Аргентинос Хуниорс», которым руководил бывший игрок «Барсы» Габриэль Милито, прежде чем он перешел в «Барсу Атлетик» [экс-Барса Б] в аренду.

2. Его тренирует Хавьер Маскерано. Подростка часто вызывают в сборную Аргентины до 20 лет. Он даже выиграл товарищеский турнир в Уругвае в начале этого месяца!

3. Он очень разносторонний. Юноша обычно играет на позиции крайнего защитника, но при необходимости может прикрыть весь левый фланг. Он также способен занять позицию центрального защитника.