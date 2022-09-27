Тренировался у Маскерано, Милито и Маркеса, Хави позвал в основную команду «Барсы»: кто такой 18-летний Роман Вега

Хави вызвал 18-летнего Романа Вегу на тренировку в первую команду.
У юноши довольно своеобразная биография.
1. Он приехал в Барселону только в сентябре. Левый защитник был частью «Аргентинос Хуниорс», которым руководил бывший игрок «Барсы» Габриэль Милито, прежде чем он перешел в «Барсу Атлетик» [экс-Барса Б] в аренду.
2. Его тренирует Хавьер Маскерано. Подростка часто вызывают в сборную Аргентины до 20 лет. Он даже выиграл товарищеский турнир в Уругвае в начале этого месяца!
3. Он очень разносторонний. Юноша обычно играет на позиции крайнего защитника, но при необходимости может прикрыть весь левый фланг. Он также способен занять позицию центрального защитника.
Всего через несколько дней после тренировки с «Барса Атлетик» под руководством Рафаэля Маркеса Вега получил возможность потренироваться с первой командой.
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