Новая роль Рафиньи и многое другое: как Хави может отреагировать на кризис с травмами

Хави, наконец, может переключиться на расстановку 3-4-3 и попробовать что-то новое на фоне нового кризиса с травмами в «Барселоне». Тер Стеген; Гарсия, Пике, Кристенсен; Рафинья, Гави, Педри, Алонсо/Бальде; Дембеле, Левандовски, Фати.

Рафинью можно использовать в качестве правого защитника за его впечатляющий вклад в оборону. Усман Дембеле сосредоточится на своих атакующих обязанностях.

Эрик Гарсия, Жерар Пике и Андреас Кристенсен образовали тройку защитников, которая оказала бы большое влияние на игру.