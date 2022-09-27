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Новая роль Рафиньи и многое другое: как Хави может отреагировать на кризис с травмами

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Хави, наконец, может переключиться на расстановку 3-4-3 и попробовать что-то новое на фоне нового кризиса с травмами в «Барселоне».

Тер Стеген; Гарсия, Пике, Кристенсен; Рафинья, Гави, Педри, Алонсо/Бальде; Дембеле, Левандовски, Фати.

Рафинью можно использовать в качестве правого защитника за его впечатляющий вклад в оборону. Усман Дембеле сосредоточится на своих атакующих обязанностях.

Эрик Гарсия, Жерар Пике и Андреас Кристенсен образовали тройку защитников, которая оказала бы большое влияние на игру.

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