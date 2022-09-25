«Пеп подложил нам свинью»: фанаты реагируют на ужасную игру Феррана Торреса в матче против Швейцарии

Ферран Торрес был худшим игроком в составе сборной Испании в матче против Швейцарии.

За 63 минуты на поле полузащитник не совершил ни одного полезного действия, зато 13 раз потерял мяч!

Вот что фанаты «Барсы» и нейтральные болельщики пишут о его игре:

💭 «Пепа Гвардиолу нужно арестовать за то, что он продал Феррана Торреса в «Барсу» за 55 миллионов евро. Этот чувак не умеет бегать, вести мяч, бить и забивать. Пожалуйста, скажите, в чем он хорош?»

💭 « Энрике использует клубный рейтинг для выбора игроков в стартовый состав сборной 😂 Йереми Пино, Нико Уильямс и Маркос Льоренте покажут лучшую игру на правом фланге, чем Ферран. И да, он всегда так плох».

💭 «Нет, Пеп Гвардиола подложил нам свинью, продав Феррана Торреса за 50 миллионов евро, а это почти та же цена, что и за Левандовского!»

💭 (Фанат «Манчестер Сити»): «Так счастлив, что мы продали Феррана!»

💭 «Ферран Торрес такой забавный игрок. Чувак не умеет буквально ничего! Вместо этого бездельника я бы действительно купил Траоре».

А как вы относитесь к Торресу и к футболу, который он показывает? Делитесь мнением в комментариях!