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«Неприкасаемые»: шесть игроков «Барсы», которых Хави никогда не отправит в глубокий запас

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Жюль Кунде Жюль Кунде
Усман Дембеле Усман Дембеле
Барселона Барселона
Хави Хави
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Рональд Араухо Рональд Араухо
Педри Педри
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В новом сезоне прошло уже восемь официальных матчей, а значит, мы можем сделать некоторые выводы об обновленной «Барселоне» Хави.

Во-первых, каталонцы в основном будут играть по схеме 4-3-3.

Во-вторых, в команде есть шесть игроков, которых Хави вряд ли решит оставить на скамейке запасных без серьезных причин.

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Неприкасаемая шестерка Хави:

Тер Стеген. Немецкий вратарь провел на поле каждую минуту каждой игры «Барселоны» в этом сезоне.

Педри. Полузащитник стартовал в семи из восьми игр «Барсы», а вышел на поле во всех матчах каталонцев.

Усман Дембеле. Француз сейчас кажется самым креативным игроком «блауграны», его просто нельзя отправить в запас.

Роберт Левандовски. Польский нападающий буквально штампует голы за «Барсу». Выглядит так, будто он был создан для команды Хави.

Рональд Араухо. Уругвайский защитник – непроходимое препятствие для соперников. Вторая стена после Тер Стегена.

Жюль Кунде. Француз может играть на позиции правого защитника еще лучше, чем Араухо. Он также хорош в роли центрального защитника. Универсальность Кунде делает его бесценным футболистом в команде Хави. Помешать могут только травмы. В матче сборной Франции Жюль покинул поле на 23-й минуте встречи из-за повреждения. 

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