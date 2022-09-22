«Неприкасаемые»: шесть игроков «Барсы», которых Хави никогда не отправит в глубокий запас

В новом сезоне прошло уже восемь официальных матчей, а значит, мы можем сделать некоторые выводы об обновленной «Барселоне» Хави.

Во-первых, каталонцы в основном будут играть по схеме 4-3-3.

Во-вторых, в команде есть шесть игроков, которых Хави вряд ли решит оставить на скамейке запасных без серьезных причин.

Неприкасаемая шестерка Хави:

Тер Стеген . Немецкий вратарь провел на поле каждую минуту каждой игры «Барселоны» в этом сезоне.

Педри . Полузащитник стартовал в семи из восьми игр «Барсы», а вышел на поле во всех матчах каталонцев.

Усман Дембеле . Француз сейчас кажется самым креативным игроком «блауграны», его просто нельзя отправить в запас.

Роберт Левандовски . Польский нападающий буквально штампует голы за «Барсу». Выглядит так, будто он был создан для команды Хави.

Рональд Араухо . Уругвайский защитник – непроходимое препятствие для соперников. Вторая стена после Тер Стегена.

Жюль Кунде . Француз может играть на позиции правого защитника еще лучше, чем Араухо. Он также хорош в роли центрального защитника. Универсальность Кунде делает его бесценным футболистом в команде Хави. Помешать могут только травмы. В матче сборной Франции Жюль покинул поле на 23-й минуте встречи из-за повреждения.

Как вам такая шестёрка?