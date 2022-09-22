«Я поставила карьеру на второй план и переехала в Испанию, чтобы поддержать его». Шакира впервые прокомментировала расставание с Пике

Шакира впервые прокомментировала расставание с защитником «Барселоны» Жераром Пике. В интервью изданию ELLE певица рассказала о непростом для себя периоде.

«Это тяжело не только для меня, но и для моих детей. Я стараюсь, чтобы ситуация влияла на них как можно меньше, но это невероятно сложно: дети пытаются пережить расставание своих родителей и это их очень расстраивает. Иногда мне кажется, что это все просто дурной сон, и в какой-то момент я проснусь».

«Я считала отношения с отцом своих детей особенными и священными, но сейчас я испытываю разочарование. Я вижу, что они превратились в нечто вульгарное и обесцененное средствами массовой информации».

«Я поставила свою карьеру на второй план и переехала в Испанию, чтобы поддержать его, чтобы он мог играть в футбол и завоевывать трофеи – это была жертва во имя любви. Благодаря этому, я могла постоянно быть со своими детьми и теперь у нас есть потрясающая связь – она поддерживает нас и ее невозможно разрушить. Это все, что я могу сказать».

Шакира и Пике познакомились во время съемок клипа певицы перед Чемпионатом мира в 2010-м году в Южной Африке, за 12 лет отношений у пары родилось двое детей, в июне они объявили о разрыве.