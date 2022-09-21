Педри о «Золотом мяче»: «Это сложно, мне нужно прогрессировать»

Вундеркинд оказался весьма скромным в оценке своих перспектив.

Полузащитник «Барселоны» Педри дал интервью SPORT, в котором он поразмышлял о своих шансах выиграть «Золотой мяч» в будущем.

«Я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет возможность выиграть эту награду, но это будет очень сложно. Ты должен быть лучшим в мире. Мне нужно многому научиться, я должен прогрессировать», — сказал игрок.

В прошлом году Педри выиграл «Копа Трофи» и премию «Golden Boy», как лучший молодой игрок мира, испанец уже считается одним из лучших в Европе на своей позиции.