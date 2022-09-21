Бускетс покинет «Барселону» в конце сезона. Карьеру Серджи завершать не планирует

Источники в клубе подтвердили ранее появившуюся информацию.

По информации I’Sport, один из капитанов «Барселоны» покинет клуб летом 2023 года. Игрок и клуб пришли к обоюдному согласию, что нынешнее соглашение не будет продлено.

Как сообщает RAC1, главный тренер блауграны Хави дал добро на это решение, поскольку считает Френки де Йонга способным заменим многолетнего столпа обороны сине-гранатовых.

По данным Marca, другими вариантами каталонского клуба являются Мартин Субименди из «Реал Сосьедад» и Рубен Невеш из «Вулверхэмптона».

В контракте Субименди с «Сосьедадом» прописаны отступные в размере 60 млн евро. Его рыночная стоимость составляет около 40 млн евро, однако есть большие сомнения в том, что «Сосьедад» согласится вести переговоры. В «Барсе» считают, что в ближайшие годы Мартин будет серьезно прогрессировать.

В соглашении Невеша с «Вулверхэмптоном» отступных нет, поэтому стоимость возможного трансфера зависит от переговоров между клубами. Важной деталью является то, что агент хавбека – Жорже Мендеш. Его связывают хорошие отношения с Жоаном Лапортой.

Отмечается, что «Барса» может использовать Нико Гонсалеса, который следующим летом вернется из аренды в «Валенсии», на позиции Бускетса.

Серджи уйдет из «Барселоны» на правах свободного агента, относительно завершения карьеры испанцем ничего не сообщалось.