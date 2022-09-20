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Топ-5 лучших защит Европы прямо сейчас: «Барса» безоговорочно лидирует, «ПСЖ» - 4-й

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К перерыву на матчи сборных «Барса» - одна из лучших команд Европы.

 

Топ-5 команд с наименьшим количеством пропущенных голов в Европе:

1. «Барселона» (Ла Лига) – 1 пропущенный гол в 6 играх

 

2. «Вильярреал» (Ла Лига) - 2 пропущенных мяча в 6 матчах

 

3. «Аталанта» (Серия А) – 3 пропущенных мяча в 7 матчах

 

4. «Унион» Берлин (Бундеслига) – 4 пропущенных мяча в 7 играх

 

4. «ПСЖ» (Лига 1) – 4 пропущенных мяча в 7 матчах

 

4. «Реал Бетис» (Ла Лига) – 4 пропущенных мяча в 6 играх

 

4. «Атлетик» (Ла Лига) – 4 пропущенных мяча в 6 играх

 

5. «Брайтон» (Премьер-лига) – 5 пропущенных мячей в 6 играх

 

Похоже не зря Хави полностью перекроил свою линию защиты – именно в оборону у каталонцев было куплено наибольшее количество новичков.

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