Болельщик «Барсы» пропустил всего один матч каталонцев за 50 лет! В тот день он был в реанимации

Лучи Паретчи – один из самых известных фанатов «Барселоны» с внушительным стажем боления. За 50 лет мужчина пропустил всего один матч своей любимой команды. На это была веская причина – Лучи попал в реанимацию.

Перед встречей «Барселоны» с «Эльче» Паретчи рассказал свою историю поддержки «сине-гранатовых»:

«Я не пропустил ни одной домашней или выездной игры в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов, единственный матч, который мне пришлось пропустить (за последние 50 лет – прим. Sports.ru), – против «ПСВ», потому что я был в реанимации».

Вот несколько фото Лучи, как же он хорош!

Просто представьте, как часто мужчина путешествует со своей командой, и это в его возрасте! Достойно уважения.