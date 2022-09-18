Дембеле впервые стал отцом! Усман всю ночь присутствовал на родах, но попросил Хави выпустить его на матч с «Эльче»

Журналисты сообщают, что Дембеле впервые стал отцом! У пары родилась девочка. В ночь перед матчем «Барселоны» с «Эльче» Усман присутствовал на родах, поэтому не смог нормально выспаться.

И всё же француз появился в стартовом составе «блауграны». В послематчевом интервью Хави рассказал, что Дембеле был готов играть, несмотря на недосып:

«Дембеле — профессионал. Он очень мало спал, я спросил его, готов ли он к матчу. Он сказал, что хочет играть, всегда хочет».

Усман провел на поле 60 минут и выглядел вполне солидно.

В этом сезоне француза можно назвать одним из лучших игроков «Барсы», он забил два гола и отдал четыре голевые передачи в восьми матчах за каталонцев.