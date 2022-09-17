Араухо перепрыгнул эмблему «Барсы», пытаясь достать мяч. Фанаты были в восторге

Рональд Араухо обычно вызывает аплодисменты болельщиков «Камп Ноу» своими действиями в защите — отборами мяча, перехватами и так далее. Однако в домашнем матче против "Эльче" был еще один эпизод, когда болельщики «Барселоны» аплодировали ему.

В конце первого тайма было замечено, что центральный защитник перепрыгнул через эмблему «Барсы», чтобы не наступить на нее. Это явный знак уважения к клубу.

Это не осталось незамеченным, толпа начала скандировать «Уругвайо» и аплодировать ему.