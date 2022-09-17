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Араухо перепрыгнул эмблему «Барсы», пытаясь достать мяч. Фанаты были в восторге

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Рональд Араухо обычно вызывает аплодисменты болельщиков «Камп Ноу» своими действиями в защите — отборами мяча, перехватами и так далее. 

Однако в домашнем матче против "Эльче" был еще один эпизод, когда болельщики «Барселоны» аплодировали ему.

В конце первого тайма было замечено, что центральный защитник перепрыгнул через эмблему «Барсы», чтобы не наступить на нее. Это явный знак уважения к клубу.

 
 

Это не осталось незамеченным, толпа начала скандировать «Уругвайо» и аплодировать ему.

В более раннем интервью Араужо признался, что ему очень нравится это прозвище. Луис Суарес получил такое же в свое время.

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