Роберт Левандовски забивает не менее одного гола в каждом из пяти последних матчей в Ла Лиге.
В сумме у Роберта уже семь голов в Ла Лиге.
Сегодня поляк открыл счет в домашней игре с "Эльче".
Все свои голы в Ла Лиге Левандовски забил из штрафной:
Роберт Левандовски забивает не менее одного гола в каждом из пяти последних матчей в Ла Лиге.
В сумме у Роберта уже семь голов в Ла Лиге.
Сегодня поляк открыл счет в домашней игре с "Эльче".
Все свои голы в Ла Лиге Левандовски забил из штрафной:
Комментарии