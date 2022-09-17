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Левандовски забивает не менее одного гола в каждом из пяти последних матчей в Ла Лиге

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Роберт Левандовски забивает не менее одного гола в каждом из пяти последних матчей в Ла Лиге.

В сумме у Роберта уже семь голов в Ла Лиге.

Сегодня поляк открыл счет в домашней игре с "Эльче".

Все свои голы в Ла Лиге Левандовски забил из штрафной:

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