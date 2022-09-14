Нойер назвал два ключевых эпизода, которые помогли «Баварии» обыграть «Барселону»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер признает, что обыграть «Барселону» его команде помогла удача, которой так не хватило каталонцем. Об этом Нойер сказал сразу после матча:

«Нам повезло, что Левандовски упустил свой первый шанс, а мне удалось остановить его вторую попытку».

«Барса» обошла «Баварию» по многим аспектам, кроме голов. Каталонцев ужасно подвела реализация: 18 ударов по воротам и ни одного гола. Конечно, нужно сделать комплимент и баварскому голкиперу.

Согласны с Нойером?