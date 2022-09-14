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Нойер назвал два ключевых эпизода, которые помогли «Баварии» обыграть «Барселону»

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Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер признает, что обыграть «Барселону» его команде помогла удача, которой так не хватило каталонцем. Об этом Нойер сказал сразу после матча:

«Нам повезло, что Левандовски упустил свой первый шанс, а мне удалось остановить его вторую попытку».

Нойер вышел на второе место в истории по числу сухих матчей в Лиге чемпионов - Лига чемпионов

«Барса» обошла «Баварию» по многим аспектам, кроме голов. Каталонцев ужасно подвела реализация: 18 ударов по воротам и ни одного гола. Конечно, нужно сделать комплимент и баварскому голкиперу.

Согласны с Нойером?

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