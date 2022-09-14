«Барса» в матче с «Баварией» показала почти тот же xG, что и в игре с «Викторией». Но забила на пять голов меньше

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» потерпела поражение от «Баварии» со счетом 0:2. При этом, в отличие от предыдущих встреч команд, в этом матче игра каталонцев смотрелась в разы лучше, но команду Хави чудовищно подвела реализация. Ни один из 18-ти ударов «сине-гранатовые» не смогли превратить в гол.

Давайте взглянем на статистику.

По данным проекта Opta, «Барселона» не смогла забить, хотя показатель xG команды был равен двум: то есть, исходя из созданных моментов, каталонцы могли забить в ворота «Баварии» два мяча. После игры во втором туре группового этапа ЛЧ «Барса» стала командой с наихудшей разницей между забитыми и ожидаемыми голами в этом сезоне Лиги чемпионов (-2).

А вот в матче против чешской «Виктории» коэффициент xG «сине-гранатовых» был практически таким же, 2,43, при этом команда сумела забить пять мячей – на пять голов больше, чем в игре с «Баварией».

Показатель xG вызывает споры внутри футбольного сообщества. Но один факт бесспорен: подопечные Хави растеряли все свои моменты в игре с «Баварией».

По вашему мнению, в чем причина ужасной реализации «Барселоны» в матче против мюнхенцев?