«Бавария» - «Барселона»: собрали лучшие реакции на очередное поражение каталонцев

Особенно доволен результату Томас Мюллер.

Главный тренер "Барсы" Хави после матча был оптимистично настроен, но это вызвало лишь иронию. "Мы больше владели мячом" - такой себе позитив.

Некоторые болельщики «барсы» пытались изменить печальную реальность радикально.

Матч против бывшей команды Роберту Левандовскому явно не удался.

Игра центральных защитников «Баварии» заслуживает восхищения.

Упомекано успевал буквально везде. Странно, что ему не икалось от похвалы Константина Генича.

У Томаса Мюллера вчера был день рождения.

Он очень хотел, чтобы Левандовски пожалел о своем переходе.