«Мне нужно прибавить». Педри остался недоволен своей игрой против «Баварии»

Во втором тайме его гол вполне мог перевернуть ход встречи.

«Я знаю, что у меня было два явных шанса забить гол. Я должен был их забить, и мне нужно будет прибавлять», - сказал Педри прессе после поражения от «Баварии» со счетом 0:2 вчера вечером.

Некоторые Кулес считают: если бы он забил или отпасовал на Феррана в этом эпизоде, команда смогла бы переломить ситуацию.

Педри был не единственным игроком вчерашнего дня, которому не удалось воспользоваться голевым моментом — из 18 голевых попыток, созданных «Барселоной» , ни одна не увенчалась успехом.