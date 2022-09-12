Суперкомпьютер предсказал исход встречи «Баварии» и «Барселоны»

«Бавария» и «Барселона» совсем скоро в очередной раз встретятся в Лиге чемпионов!

Это противостояние будет особенным хотя бы потому, что Роберт Левандовски выйдет на поле команды, цвета которой он защищал последние восемь лет.

«Барселона» будет изо всех сил пытаться взять реванш, ведь последние три встречи команд закончились с общим счетом 14:2 в пользу немецкого Рекордмайстера. «Бавария» тоже будет настроена на победу, вряд ли немцы захотят прервать свою беспроигрышную серию в групповом этапе ЛЧ.

Команда Нагельсманна проходит этап небольшой перестройки: мюнхенцы учатся играть без ярко выраженного нападающего, роль которого последние сезоны исполнял нынешний форвард «Барсы» – Роберт Левандовски. От этого противостояние кажется еще более острым.

Фаворитом матча суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight назвал немецкую команду:

А вот суперкомпьютер SuperJohn спрогнозировал, что встреча закончится со счетом 1:1.

Кажется, матч между «Баварией» и «Барсой» станет слишком эмоциональным, Лига чемпионов всегда дарит нам неожиданные повороты, машина просчитать такое не способна.

Ждем сюрпризы и красивую игру!

А какой прогноз на матч даете вы?