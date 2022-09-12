📸 🎥 Левандовски вернулся на «Альянц Арену»! Показываем лучшие фото и видео

«Барселона» прибыла в Мюнхен, чтобы во вторник сразиться с мюнхенской «Баварией» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В понедельник каталонцы провели тренировку на «Альянц Арене». Для Левандовского это был особенный момент, ведь Роберт вновь оказался на поле команды, за которую он выступал восемь лет.

Кажется, что всю тренировку с лица поляка не сходила улыбка, взгляните:

Роберт Левандовски выходит на поле «Альянц Арены» впервые после трансфера в «Барселону»:

Судья по этому видео, настроение у Роберта и у всех каталонцев превосходное:

Уже завтра мы увидим, как болельщики на «Альянц Арене» встретят бывшего нападающего своей команды.

Забьет ли Роберт в ворота Мануэля Нойера?