Новости команд и возможные составы на матч «Баварии» и «Барселоны»

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» отправится в Мюнхен, чтобы попробовать взять реванш над «Баварией» после провальных игр прошлых сезонов. Встреча начнется на «Альянц Арене» в 22:00 по московскому времени.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Баварии» и «Барсы» на предстоящий матч.

Новости команд

«Барселона»

Каталонцы уже поделились заявкой на матч против немецкого Рекордмайстера:

Хави повезло, в его команде нет травмированных футболистов.

«Бавария»

А вот Нагельсманн не так удачлив: у Кингсли Комана, который в последних матчах выходил в стартовом составе мюнхенцев, мышечная травма. Из-за повреждения колена не сможет сыграть и Буна Сарр, но фанаты «Баварии» вряд ли будут сильно расстроены отсутствием сенегальца.

Результаты трех последних матчей команд

«Барселона»

«Севилья» – «Барселона» – 0:3;

«Барселона» – «Виктория» Пльзень – 5:1;

«Кадис» – «Барселона» – 0:4.

«Бавария»

«Унион» – «Бавария» – 1:1;

«Интер» – «Бавария» – 0:2;

«Бавария» – «Штутгарт» – 2:2.

Возможные составы

«Барселона»

«Бавария»

А по вашему, какие составы выберут Хави и Нагельсманн? Делитесь предположениями в комментариях!