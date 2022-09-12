Новости команд и возможные составы на матч «Баварии» и «Барселоны»

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» отправится в Мюнхен, чтобы попробовать взять реванш над «Баварией» после провальных игр прошлых сезонов. Встреча начнется на «Альянц Арене» в 22:00 по московскому времени.
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Баварии» и «Барсы» на предстоящий матч.
Новости команд
«Барселона»
Каталонцы уже поделились заявкой на матч против немецкого Рекордмайстера:
Хави повезло, в его команде нет травмированных футболистов.
«Бавария»
А вот Нагельсманн не так удачлив: у Кингсли Комана, который в последних матчах выходил в стартовом составе мюнхенцев, мышечная травма. Из-за повреждения колена не сможет сыграть и Буна Сарр, но фанаты «Баварии» вряд ли будут сильно расстроены отсутствием сенегальца.
Результаты трех последних матчей команд
«Барселона»
«Севилья» – «Барселона» – 0:3;
«Барселона» – «Виктория» Пльзень – 5:1;
«Кадис» – «Барселона» – 0:4.
«Бавария»
«Унион» – «Бавария» – 1:1;
«Интер» – «Бавария» – 0:2;
«Бавария» – «Штутгарт» – 2:2.
Возможные составы
«Барселона»
«Бавария»
А по вашему, какие составы выберут Хави и Нагельсманн? Делитесь предположениями в комментариях!
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