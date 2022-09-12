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Новости команд и возможные составы на матч «Баварии» и «Барселоны»

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В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» отправится в Мюнхен, чтобы попробовать взять реванш над «Баварией» после провальных игр прошлых сезонов. Встреча начнется на «Альянц Арене» в 22:00 по московскому времени. 

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Баварии» и «Барсы» на предстоящий матч.

Барселона - Бавария: Прогноз и анонс матча ⋉ 14.09.2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол

Новости команд

«Барселона»  

Каталонцы уже поделились заявкой на матч против немецкого Рекордмайстера:

Хави повезло, в его команде нет травмированных футболистов.

«Бавария» 

А вот Нагельсманн не так удачлив: у Кингсли Комана, который в последних матчах выходил в стартовом составе мюнхенцев, мышечная травма. Из-за повреждения колена не сможет сыграть и Буна Сарр, но фанаты «Баварии» вряд ли будут сильно расстроены отсутствием сенегальца. 

Результаты трех последних матчей команд

«Барселона» 

«Севилья» – «Барселона» – 0:3;

«Барселона» – «Виктория» Пльзень – 5:1;

«Кадис» – «Барселона» – 0:4.

«Бавария»

«Унион» – «Бавария» – 1:1;

«Интер» – «Бавария» – 0:2;

«Бавария» – «Штутгарт» – 2:2.   

Возможные составы

«Барселона» 

«Бавария» 

А по вашему, какие составы выберут Хави и Нагельсманн? Делитесь предположениями в комментариях! 

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