«Хави это знает»: Кунде назвал свою любимую позицию на поле

В интервью изданию El Pais Жюль Кунде рассказал, на какой позиции он предпочитает выступать:

«Я никогда не откажусь играть, но на этапе своего становления я всегда был центральным защитником, и считаю, что это позиция, на которой у меня гораздо больше преимуществ. Позиция центрального защитника моя любимая, мне больше всего нравится играть именно в этом качестве. Хави это знает».

Пока Кунде провел только одну игру на позиции центрального защитника – в матче против «Виктории» из Пльзени. Чаще Хави использовал его на позиции правого защитника.

Жюль уже записал на свой счет три результативные передачи в трех матчах за каталонцев.

Выступление Кунде на какой позиции вам нравится больше всего?