7 лучших фото и видео, как «Барса» летела в Мюнхен на матч ЛЧ

В понедельник «Барселона» отправилась в Мюнхен, где сыграет с «Баварией» в групповом этапе Лиги чемпионов.
Вот некоторые из лучших фотографий.
Банда.
Крутые.
Роберт Левандовски с нетерпением ждет своего возвращения.
Рональд Араухо сохраняет южноамериканские традиции.
Пристальный взгляд Жюля Кунде.
«Барса» садится в самолет:
Champions League mode 🔛 pic.twitter.com/UHRzIdguCq— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 12, 2022
Приземление в Мюнхене:
Good afternoon, Germany 👋 pic.twitter.com/2ssbqJiiYd— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 12, 2022
Матч против «Баварии» запланирован на вторник.
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