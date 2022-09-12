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7 лучших фото и видео, как «Барса» летела в Мюнхен на матч ЛЧ

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В понедельник «Барселона» отправилась в Мюнхен, где сыграет с «Баварией» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Вот некоторые из лучших фотографий.

Банда.

Крутые.

Роберт Левандовски с нетерпением ждет своего возвращения.

Рональд Араухо сохраняет южноамериканские традиции.

Пристальный взгляд Жюля Кунде.

«Барса» садится в самолет:

Приземление в Мюнхене:

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