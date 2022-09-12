«Барса» назвала состав на матч с «Баварией»: сравниваем с составом на «Баварию» в 2021-м

«Барселона» подтвердила состав на игру против мюнхенской «Баварии».
BarcaTimes в твиттере опубликовал его рядом со списком составов, когда мы в последний раз ездили в Германию, чтобы встретиться с "Баварией". Состав серьезно изменился.
Состав в 2021-м:
Состав 2022 года:
Ушли: Дест, Пуч, Демир, Нето, Коутиньо, Лангле, Люк де Йонг, Мингеса, Самуэль Умтити, Нико и Ахомач.
Пришли: Бельерин, Левандовски, Фати, Торрес, Кристенсен, Алонсо, Кессиэ, Рафинья, Кунде, Пабло Торре и Арнау Тенас.
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