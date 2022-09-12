FC BARCELONA
Блог

Третье место в лиге, 3 ничьи подряд: с какими результатами «Бавария» подходит к игре с «Барсой»

Барселона Барселона
Клубы
Футбол Футбол

Всего за два дня до возвращения Лиги чемпионов мы решили проверить, как идут дела у нашего соперника, мюнхенской «Баварии».

Как оказалось, дела у действующих чемпионов Германии идут не слишком хорошо. После 6 туров Бундеслиги они занимают лишь третье место в таблице, впереди «Унион Берлин» и «Фрайбург».

 

Более того, три последних их матча завершились вничью (в том числе два домашних).

«Барселона», с другой стороны, начала кампанию 22/23 с ничьей против «Райо Вальекано», а затем набрала отличную форму с 4 победами подряд. 

Роберт Левандовски в последнее время демонстрировал сумасшедшую форму, забив 6 голов и отметившись двумя ассистами.

Представители группы C в ЛЧ встретятся друг с другом во вторник, 13 сентября. 

Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «Барселоны»! Скачивай!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные