Третье место в лиге, 3 ничьи подряд: с какими результатами «Бавария» подходит к игре с «Барсой»

Всего за два дня до возвращения Лиги чемпионов мы решили проверить, как идут дела у нашего соперника, мюнхенской «Баварии».

Как оказалось, дела у действующих чемпионов Германии идут не слишком хорошо. После 6 туров Бундеслиги они занимают лишь третье место в таблице, впереди «Унион Берлин» и «Фрайбург».

Более того, три последних их матча завершились вничью (в том числе два домашних).

«Барселона», с другой стороны, начала кампанию 22/23 с ничьей против «Райо Вальекано», а затем набрала отличную форму с 4 победами подряд.

Роберт Левандовски в последнее время демонстрировал сумасшедшую форму, забив 6 голов и отметившись двумя ассистами.