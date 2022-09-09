Хави назвал трех лучших нападающих в мире на сегодняшний день

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал Роберта Левандовски, Эрлинга Холанда и Карима Бензема – лучшими нападающими в мире на сегодняшний день. «Барса» подписала Левандовски у «Баварии» этим летом за 50 млн евро. 34-летний футболист доказал, что возраст – это просто число, забив 8 голов в пяти матчах за новый клуб.

Недавно поляк отличился на старте каталонцев в Лиги чемпионов, оформив хет-трик в ворота «Виктории».

По окончании матча на «Камп Ноу» Хави заявил, что считает Роберта одним из лучших в мире.

«Роберт не только забивает, но и заставляет команду играть – он понимает, когда прессинговать, он дает нам множество вариантов в атаке, он прекрасно читает игру и общается с партнерами. Лучший нападающий на сегодняшний день? Это однозначно Левандовски, а также Бензема и Холанд», - цитирует Хави The Mirror.

Карим Бензема и Эрлинг Холанд заслуженно попали в топ-3 Хави. Нападающий «Мадрида» - фаворит в борьбе за Золотой Мяч, он забил 44 мяча в 45 матчах в прошлом сезоне.

Холанд продолжает забивать, перейдя из «Боруссии» в «МанСити» этим летом: он уже записал в свой актив 12 голов и один ассист за восемь матчей в новой команде.

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