Араухо запостил в твиттере эмодзи комара. Так он похвалил Дембеле за матч с «Викторией»

Араухо написал загадочный твит после игры с «Викторией Пльзень».
🦟🦟🦟— Ronald Araujo (@RonaldAraujo_4) September 7, 2022
«🦗🦗🦗», — написал Рональд Араухо в твиттере после того, как «Барселона» обыграла «Викторию Пльзень» со счетом 5:1 на «Камп Ноу».
Конечно, это хвалебное послание Усману Дембеле, ведь его прозвище – «комар».
Француз сделал 2 результативные передачи и радовал ловкими решениями на протяжении всей игры.
Рональду Араухо дали немного отдохнуть, он не играл в матче.
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