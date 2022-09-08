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Араухо запостил в твиттере эмодзи комара. Так он похвалил Дембеле за матч с «Викторией»

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Араухо написал загадочный твит после игры с «Викторией Пльзень».

«🦗🦗🦗», — написал Рональд Араухо в твиттере после того, как «Барселона» обыграла «Викторию Пльзень» со счетом 5:1 на «Камп Ноу».

Конечно, это хвалебное послание Усману Дембеле, ведь его прозвище – «комар».

Француз сделал 2 результативные передачи и радовал ловкими решениями на протяжении всей игры.

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