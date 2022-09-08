«Пасуй на Левандовски»: Хави рассказал, что было на бумажке, которую он передал Торресу в игре с «Викторией»

Хави рассказал, что было на бумажке, которую он передал Торресу в игре с "Викторией" в ЛЧ.
«Цель той бумажки состояла в том, чтобы объяснить Феррану [Торресу] его позицию на поле, поскольку мы внесли неожиданное изменение.
У вас нет времени, чтобы должным образом объяснить это игрокам», — сказал Хави официальному сайту «Барселоны».
Эпизод произошел на 81-й минуте игры против «Виктории Пльзень». Вышел Пабло Торре и передал лист бумаги Феррану Торресу.
Некоторые болельщики шутят, что на нем была написана всего одна фраза: «Пасуй на Левандовски».
Ферран завершил игру голом и результативной передачей.
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