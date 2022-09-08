«Пасуй на Левандовски»: Хави рассказал, что было на бумажке, которую он передал Торресу в игре с «Викторией»

Хави рассказал, что было на бумажке, которую он передал Торресу в игре с "Викторией" в ЛЧ.

«Цель той бумажки состояла в том, чтобы объяснить Феррану [Торресу] его позицию на поле, поскольку мы внесли неожиданное изменение.

У вас нет времени, чтобы должным образом объяснить это игрокам», — сказал Хави официальному сайту «Барселоны».