«Хави сделал из него человека»: фанаты «Барсы» в восторге от игры Дембеле

Болельщики «Барсы» впечатлены тем, как Усман Дембеле вернул мяч перед тем, как он помог Роберту Левандовски забить второй гол в ворота «Виктории Пльзень».
Француз потерял мяч, но несколько секунд спустя сделал чистейший подкат.
Левандовски уже ждет мяч.
Какой идеальный крест тоже.
speedwagon (Твиттер): «Именно поэтому Дембеле — лучший вингер в мире. Левандовски будет праздновать в этом сезоне».
Kevin (Твиттер): «Ментальность Дембеле полностью изменилась».
woprikraadodo (Твиттер): «Хави действительно преобразил Дембеле»
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