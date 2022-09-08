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«Хави сделал из него человека»: фанаты «Барсы» в восторге от игры Дембеле

Усман Дембеле Усман Дембеле
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Болельщики «Барсы» впечатлены тем, как Усман Дембеле вернул мяч перед тем, как он помог Роберту Левандовски забить второй гол в ворота «Виктории Пльзень».

Француз потерял мяч, но несколько секунд спустя сделал чистейший подкат.

 
 
 
 

Левандовски уже ждет мяч.

 

Какой идеальный крест тоже.

 
 
 

speedwagon (Твиттер): «Именно поэтому Дембеле — лучший вингер в мире. Левандовски будет праздновать в этом сезоне».

Kevin (Твиттер): «Ментальность Дембеле полностью изменилась».

woprikraadodo (Твиттер): «Хави действительно преобразил Дембеле»

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