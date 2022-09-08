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Педри – точно новый Иньеста. Ему тоже не нравятся татуировки и модные стрижки

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Педри очень любят фанаты «Барсы». Не только за его игру, но и за скромность.

«Мне не нравятся причудливые прически и татуировки. Я хочу сосредоточиться на футболе», — сказал Педри.

Немного флюидов Иньесты! Легенда «Барселоны» также стремился игнорировать модные тенденции и быть скромным и профессиональным.

Педри фактически сравнивали с Иньестой в этом отношении в одном из его интервью 2019 года.

Интервьюер: «Как и у Иньесты, у вас нет татуировок…»

Педри: «Да, они мне не нравятся!»

Интервьюер: «Никаких радикальных причесок тоже…»

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