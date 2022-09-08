Педри – точно новый Иньеста. Ему тоже не нравятся татуировки и модные стрижки

Педри очень любят фанаты «Барсы». Не только за его игру, но и за скромность.
«Мне не нравятся причудливые прически и татуировки. Я хочу сосредоточиться на футболе», — сказал Педри.
Немного флюидов Иньесты! Легенда «Барселоны» также стремился игнорировать модные тенденции и быть скромным и профессиональным.
Педри фактически сравнивали с Иньестой в этом отношении в одном из его интервью 2019 года.
Интервьюер: «Как и у Иньесты, у вас нет татуировок…»
Педри: «Да, они мне не нравятся!»
Интервьюер: «Никаких радикальных причесок тоже…»
Педри: «Нет. Все нормально».
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