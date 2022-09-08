Хави считает, что Дембеле уже достиг уровня Неймара в «Барсе». По крайней мере, в одном игровом аспекте

Хави после игры с «Викторией Пльзень» в ЛЧ очень сильно расхвалил Усмана Дембеле.
«Я никогда не видел игрока со способностями обыгрыша 1 в 1 как у Дембеле.
В этом отношении он на одном уровне с Неймаром. Таких игроков не так много. От него очень сложно защищаться».
Может быть, еще слишком рано сравнивать Усмана с лучшим Неймаром, но мы уже начинаем видеть вспышки лучших дней бразильца в «Барсе» во французе.
Дембеле забил один гол и отдал 4 результативные передачи в 5 играх за «сине-гранатовых» в этом сезоне.
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