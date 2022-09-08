Хави считает, что Дембеле уже достиг уровня Неймара в «Барсе». По крайней мере, в одном игровом аспекте

Хави после игры с «Викторией Пльзень» в ЛЧ очень сильно расхвалил Усмана Дембеле.

«Я никогда не видел игрока со способностями обыгрыша 1 в 1 как у Дембеле.

В этом отношении он на одном уровне с Неймаром. Таких игроков не так много. От него очень сложно защищаться».