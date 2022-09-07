Отличная статистика «Барсы» в стартовых матчах ЛЧ, хет-трик Месси и еще несколько причин для опасений «Виктории» перед игрой на «Камп Ноу»

«Барселона» начинает сезон в Лиге чемпионов с матча против «Виктории» на «Камп Ноу».

Попав в группу с «Баварией» и «Интером», «сине-гранатовые» сегодня хотят набрать три очка, чтобы получить преимущество как можно раньше - прежде чем встретиться с серьезными соперниками.

«Барселона» всегда хорошо выступала на старте Лиги чемпионов: каталонцы проиграли только один первый матч за последние 23 сезона – это поражение было нанесено «Баварией» в прошлом году.

Сегодня «Барса» чувствует себя уверенно перед встречей с аутсайдером группы С – «Викторией». Команда Хави дважды играла с чешским клубом в Лиге чемпионов в 2011 году: в обоих случаях победа осталась за каталонцами. В среднем испанцы владели мячом 76% и нанесли 36 ударов по воротам, в то время как соперники ответили им только четырьмя ударами. Первый матч «Барса» выиграла со счетом 2-0, тогда отличились Вилья и Иньеста, а второй закончился разгромом 0-4: хет-трик Месси и гол Фабрегаса чехи запомнили надолго.

Сегодня разгромить «Викторию» «Барселоне» может помочь Ансу Фати – футболист набрал форму и готовится выйти на поле. У Ансу отличная статистика в ЛЧ: он забил два гола в четырех матчах, в которых выходил в основе.

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