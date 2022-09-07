«Барса» установила новый трансферный рекорд в женском футболе: в каталонский клуб переходит звезда «Манчестер Сити»

За эти же деньги в мужском футболе можно приобрести только футболистов низших лиг.

«Барселона» договорилась с «Манчестер Сити» о переходе Киры Уолш из их женской команды, сообщает Sky Sports.

Гонорар оценивается примерно в 400 000 евро, что станет новым рекордом в женском футболе.

Уолш теперь может обсуждать личные условия с каталонским клубом, однако переход должен быть завершен к полуночи, когда закрывается трансферное окно в Испании.

Кире 25 лет, она играет на позиции полузащитника. Она забила 9 голов в 211 матчах за «горожан».

Среди ее достижений — победа на Евро с Англией этим летом. Футболистка сыграла на минувшем чемпионате Европы в шести встречах, в которых отдала три результативных передачи, в том числе и в поединке против сборной Германии в финале турнира (2:1).