Хави вызвал в первую команду 15-летнего Ламина Ямала. Тренер, как сообщается, «влюблен» в юношу

Очередной наследник Месси или новый Дембеле?

«Ла Масия» «блауграны» за годы воспитала множество особых талантов, и недавно мы видели, как Гави и Ансу Фати пошли по стопам Лионеля Месси, Андреса Иньесты и Серджио Бускетса.

Но говорят, что Ямал, родившийся в 2007 году, поразил Хави, который и сам является выпускником академии.

несколько игроков, выступающих за «Хувенил А», команду «Барсы» до 19 лет, в последнее время тренировались с первой командой, и Ямал был одним из них.

Ямал — нападающий, обладающий просто невероятным дрибблингом. У него волшебная левая нога, и видео его выступлений за «Барсу» и молодежную сборную Испании указывают на то, что авансы выданы ему не зря.

И он уже играет в более высокой возрастной категории – Ямал выходит поле с игроками на четыре года старше их и доминирует. Те, кто находится в курсе дел молодежной «Барсы», уже говорят о нем на одном дыхании и сравнивают с Фати, одной из их нынешних жемчужин команды, унаследовавший номер Лео.

Ферран Мартинес из «Мундо Депортиво» говорит, что Хави «влюблен» - в футбольном смысле, разумеется - в Ямала.

Иван де ла Пенья, агент Гави и Эрика Гарсии, представляет и Ямала, который вскоре сможет подписать свой первый профессиональный контракт. Интерес проявляют и другие клубы, но «Барса» заинтересована в том, чтобы будущее Ямала было связано с Каталонией.