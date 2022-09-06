Хави назвал двух бывших тренеров «Барселоны», которые вдохновляют его больше всего

«Барселона» вот-вот вступит в борьбу за главный трофей клубного футбола Европы. На Хави, безусловно, лежит большая ответственность: летом клуб серьезно преобразился и теперь болельщики рассчитывают, что команда покажет достойную игру.

На пресс-конференции перед матчем против чешской «Виктории» Хави рассказал, кто из бывших тренеров каталонцев повлиял на нового коуча «Барсы» больше всего:

«Я многому научился у Гвардиолы и Энрике. Считаю их одними из пяти лучших тренеров в мире. Мы хотим играть в футбол с высоким прессингом. Но когда соперник дает нам пространство, мы должны этим пользоваться. Так сделал Анри, забив гол в ворота «Реала», когда «Барса» победила со счетом 6:2».

И Гвардиола, и Энрике вместе с «Барсой» выигрывали Лигу чемпионов. Пеп дважды привез на «Камп Ноу» «ушастика». Хочется верить, что Хави вдохновится примером своих предшественников и сделает «Барселону» лучшим клубом Европы.

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