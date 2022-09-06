Хави может побить рекорд Гвардиолы в этом сезоне: осталось всего 6 матчей

Хави ставил рекорды будучи игроком, но скоро начнет делать это в качестве тренера.
С тех пор как Пеп Гвардиола покинул « Барсу», ни один тренер «Барселоны» не провел более 23 выездных игр без поражений в Ла Лиге.
Тем не менее, у Хави уже сейчас беспроигрышная серия из 17 выездных игр в чемпионате Испании. Это на шесть меньше рекорда, установленного Гвардиолой.
Таким образом, Хави может даже побить тот рекорд Гвардиолы, если продлит серию еще на семь игр.
Следующие 7 выездных игр «Барсы» в Ла Лиге:
«Кадис»
«Майорка»
«Реал»
«Валенсия»
«Осасуна»
«Атлетико»
«Бетис»
Есть у Хави шанс побить рекорд легендарной команды Пепа?
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