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Хави может побить рекорд Гвардиолы в этом сезоне: осталось всего 6 матчей

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Хави ставил рекорды будучи игроком, но скоро начнет делать это в качестве тренера.

С тех пор как Пеп Гвардиола покинул « Барсу», ни один тренер «Барселоны» не провел более 23 выездных игр без поражений в Ла Лиге.

Тем не менее, у Хави уже сейчас беспроигрышная серия из 17 выездных игр в чемпионате Испании. Это на шесть меньше рекорда, установленного Гвардиолой.

Таким образом, Хави может даже побить тот рекорд Гвардиолы, если продлит серию еще на семь игр.

Следующие 7 выездных игр «Барсы» в Ла Лиге:

«Кадис»

«Майорка»

«Реал»

«Валенсия»

«Осасуна»

«Атлетико»

«Бетис»

Есть у Хави шанс побить рекорд легендарной команды Пепа?

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