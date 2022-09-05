Журналисты выяснили, что Хави сказал Кунде во время матча с «Севильей»

Жюль Кунде наконец может официально играть за «Барселону»!

Во время матча против «Севильи» Хави подошел к французу и сказал ему спокойнее обращаться с мячом. Кажется, такой простой совет тренера очень помог молодому игроку.

Уже через несколько минут после мимолетного разговора с Хави Кунде отдал голевую передачу на Левандовского. Во втором тайме Жюль записал на свой счет еще один ассист, в этот раз он помог забить Гарсии.

В итоге «Барселона» обыграла «Севилью» со счетом 3:0.

Статистика Кунде в этом матче:

– 90 минут сыграно;

– 65 касаний мяча;

– 2 голевые передачи;

– 2 опасных момента у ворот соперника;

– 1 вынос из штрафной.