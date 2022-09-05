Суперкомпьютер оценил шансы «Барсы» на победу в Лиге чемпионов после закрытия трансферного окна

Суперкомпьютер FiveThirtyEight по-прежнему прогнозирует, что «Барса» не выйдет в полуфинал Лиги чемпионов в этом сезоне, несмотря на то, что клуб подписал семь новых футболистов.

Суперкомпьютер оценивает шансы каталонцев на выход в 1/2 самого престижного турнира среди европейских клубов в 22%. Это меньше, чем у «Ливерпуля» (34%), «ПСЖ» (45%), «Манчестер Сити» (49%) и «Баварии» (49%) — четырех команд, которые, как ожидается, пройдут дальше всех по турнирной сетке.

Даже «Реал Мадрид», действующий обладатель трофея, не пройдет дальше 1/8 финала.

В среду «Барселона», вопреки прогнозам компьютера, начнет свою охоту за «ушастиком». Каталонцы встретятся с чешской «Викторией», а 13 сентября отправятся в Мюнхен за реваншем.