Левандовски возглавляет рейтинг бомбардиров Ла Лиги. Бензема – на четвертом месте

В новом сезоне Ла Лиги прошло уже четыре тура, нападающие начали гонку за звание лучшего бомбардира чемпионата.
Роберт Левандовски привык забивать в «Баварии» уйму голов, вспомним хотя бы рекорд Герда Мюллера, который поляк сумел побить. Кажется, перейдя в «Барселону», Левандовски решил не изменять своим привычкам и теперь держит в страхе вратарей испанского чемпионата.
В данный момент Роберт возглавляет рейтинг бомбардиров Ла Лиги:
1. Роберт Левандовски – 5 голов;
1. Яго Аспас – 5 голов;
3. Борха Иглесиас – 4 гола;
4. Карим Бензема – 3 гола
4. Винисиус Жуниор – 3 гола;
4. Альваро Мората – 3 гола;
4. Умар Садик – 3 гола;
5. Антуан Гризманн – 2 гола;
5. Хуанми – 2 гола;
5. Жерар Морено – 2 гола.
В чемпионате Испании назрело ярчайшее противостояние бомбардиров со времен Месси и Роналду. Карим Бензема пока отстает от Левандовского на два мяча, но прошло всего четыре тура, картина может кардинально измениться.
Как считаете, кто выиграет «Золотую бутсу» в этом сезоне?
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