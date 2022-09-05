Левандовски возглавляет рейтинг бомбардиров Ла Лиги. Бензема – на четвертом месте

В новом сезоне Ла Лиги прошло уже четыре тура, нападающие начали гонку за звание лучшего бомбардира чемпионата.

Роберт Левандовски привык забивать в «Баварии» уйму голов, вспомним хотя бы рекорд Герда Мюллера, который поляк сумел побить. Кажется, перейдя в «Барселону», Левандовски решил не изменять своим привычкам и теперь держит в страхе вратарей испанского чемпионата.

В данный момент Роберт возглавляет рейтинг бомбардиров Ла Лиги:

1. Роберт Левандовски – 5 голов;

1. Яго Аспас – 5 голов;

3. Борха Иглесиас – 4 гола;

4. Карим Бензема – 3 гола

4. Винисиус Жуниор – 3 гола;

4. Альваро Мората – 3 гола;

4. Умар Садик – 3 гола;

5. Антуан Гризманн – 2 гола;

5. Хуанми – 2 гола;

5. Жерар Морено – 2 гола.

В чемпионате Испании назрело ярчайшее противостояние бомбардиров со времен Месси и Роналду. Карим Бензема пока отстает от Левандовского на два мяча, но прошло всего четыре тура, картина может кардинально измениться.

Как считаете, кто выиграет «Золотую бутсу» в этом сезоне?