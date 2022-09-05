У фанатов есть теория о возможном возвращении Месси в «Барсу». Это связано с Пике

Лео Месси уже второй сезон защищает цвета «Пари Сен-Жермен», а фанаты «Барселоны» не перестают мечтать о возвращении легенды клуба на «Камп Ноу».

Болельщик «сине-гранатовых» под ником CaptnGuardiola разработал любопытную теорию, согласно которой «Барселона» близка к подписанию Месси. По мнению фаната, все движется к тому, что каталонцы вернут Лео в родной клуб уже следующим летом:

«Хорошо информированный испанский журналист пару месяцев назад сказал, что Месси вернется только в том случае, если Пике покинет «Барсу». После Хави и Лапорта намекнули на то, что они оба хотят этого. Затем Лапорта купил двух центральных защитников, а Хави усадил Пике на скамейку запасных. Я не знаю, произойдет ли это, но пока основные условия выполняются...»

Ранее сообщалось, что отношения между Пике и Месси окончательно испортились прошлым летом. Предположительно, Жерар сказал руководству клуба отпустить аргентинца, а Лео в конечном итоге об этом узнал.

В последнее время многие СМИ активно пишут, что следующим летом «Барса» попытается подписать Месси, когда истечет его контракт с «ПСЖ». А вот Пике, кажется, действительно может покинуть столицу Каталонии.

Как вам такая теория? Звучит правдоподобно?