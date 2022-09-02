Бартомеу и Росель обвиняются в мошенничестве, им грозит 8 лет тюрьмы за трансфер Неймара

El Confidencial сообщает, что бывшим президентам «Барселоны» Хосепу Марии Бартомеу и Сандро Роселю грозит восемь лет тюрьмы.
Двое бывших чиновников «очень близки» к тому, чтобы их осудили за мошенничество.
Этой осенью им предстоит предстать перед уголовным судом за коррупцию и мошенничество, который может привести к восьми годам тюремного заключения.
Это часть судебного дела, связанного с переходом Неймара в «Барселону» еще в 2013 году.
Клуб, Неймар и его семья обвиняются в мошенничестве с агентством, которому принадлежало 40% прав на игрока.
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