Бартомеу и Росель обвиняются в мошенничестве, им грозит 8 лет тюрьмы за трансфер Неймара

Двое бывших чиновников «очень близки» к тому, чтобы их осудили за мошенничество.

Этой осенью им предстоит предстать перед уголовным судом за коррупцию и мошенничество, который может привести к восьми годам тюремного заключения.

Это часть судебного дела, связанного с переходом Неймара в «Барселону» еще в 2013 году.

Клуб, Неймар и его семья обвиняются в мошенничестве с агентством, которому принадлежало 40% прав на игрока.