«Выглядит чертовски круто: «кулес» назвали самое большое летнее достижение «Барсы»

Болельщики «Барселоны» очень рады тому, что клуб избавился от огромного количества футболистов. Кто-то отправился в аренду, а кто-то ушел навсегда.

Вот все игроки, покинувшие клуб:

Фанаты «Барселоны» радуются ушедшим игрокам даже больше, чем крупным трансферам клуба. Вот что фанаты пишут об этом:

💭 «Сейчас видно, что мы действительно избавились от большинства игроков, которые должны были уйти. Дон Алемани!»

💭 «Это безумное количество мертвого груза! Не все из них были ужасными, но все же многие».

💭 «Определенно лучшее трансферное окно клуба. Топовые подписания, а также ушли все, кто должен был уйти».

💭 «Это выглядит чертовски круто. Мне не нравятся некоторые ходы Лапорты, но, надо признать, он выдал настоящий мастер-класс. За три месяца он избавился от всех игроков с раздутыми зарплатами, а ведь это тянулось со времен Бартомеу. Не уверен, что некоторые из новичков являются игроками мирового класса, но начало впечатляет».

💭 «Какой-то абсурд. Все еще слишком много ненужных игроков. Возможно, с некоторыми придется разбираться в следующем сезоне. Избавляться от лишних игроков так же важно, как и покупать новых. Если Бускетс, Пике и Альба уйдут в следующем сезоне, не останется никого от золотого состава. Нас ждет обновленная команда».

Будете ли вы скучать по каким-то игрокам, покинувшим «Барсу»?