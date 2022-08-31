Обамеянгу по время ограбления сломали челюсть, он с трудом говорит. Переход в «Челси» на грани срыва

Нападающий пропустит несколько недель.

Лондонский клуб хочет подписать 33-летнего форварда до закрытия трансферного окна, габонец является приоритетной трансферной целью главного тренера «синих» Томаса Тухеля.

Ранее сообщалось, что окончательное предложение «Челси» – 20 млн евро без бонусов.

Однако инсайдер Николо Скира пишет, что лондонцы предложат 25 млн евро с учетом бонусов.

С самим Обамеянгом «Челси» готов подписать контракт до 2025 года.

Переход дополнительно «осложнен» последствиями недавнего вооруженного ограбления. Злоумышленники, ограбившие Пьера, сломали ему челюсть, из-за этого он пропустит несколько недель.

Инсайдер Дэвид Орнштейн сообщает, что возможен и другой вариант — сезонная аренда Обамеянга в Лондон. Стороны обсуждают и такой вариант перехода.