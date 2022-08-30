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Лига чемпионов уже через 8 дней: смотрим на ближайшие матчи «Барселоны»

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В начале сентября «Барселону» ждет крайне напряженный график. В следующих пяти матчах «сине-гранатовым» предстоит дважды сыграть в Лиге чемпионов.

FC BARCELONA ∞ ФК БАРСЕЛОНА | ВКонтакте

Давайте взглянем на ближайшие матчи «Барсы»:

«Севилья» – «Барселона» – 3 сентября, в 22:00 мск;

«Барселона» – «Виктория» Пльзень – 7 сентября, в 22:00 мск;

«Кадис» – «Барселона» – 10 сентября, в 19:30 мск;

«Бавария» – «Барселона» – 13 сентября, в 22:00 мск;

«Барселона» — «Эльче» — 17 сентября, в 12:15 мск.

Хочется верить, что футболисты Хави справятся с таким интенсивным графиком и достойно покажут себя в каждом матче. 

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