«Мне всегда платят другие». Фанат «Лечче» с блэкфейсом потроллил «Барсу» и Умтити

Самюэль Умтити перешел в «Лечче» на правах аренды после шести лет в «Барселоне». Последние несколько сезонов для центрального защитника в каталонском клубе выдались неудачными: травмы, потерянное место в составе и травля со стороны испанских фанатов.

Теперь Умтити – игрок итальянского «Лечче». Фанаты встретили его очень тепло. Чемпион мира даже не смог сдержать слез. Фаны пели песни об Умтити и о том, как рады видеть его в клубе.

Но, конечно, и в бочке меда бывает ложка дегтя – не обошлось и без курьезных случаев.

Во время вчерашнего матча «Лечче» – «Эмполи» на стадионе появился болельщик с блэкфейсом, муляжом Кубка мира и в футболке Умтити, на которой было написано: «Мне всегда платят другие».