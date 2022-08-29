Де Йонг улетел из Барселоны в Лондон, а «Челси» и «Ливерпуль» все еще нуждаются в полузащитнике. Неужели трансфер состоится?

Игрок отказался комментировать, с чем связана его внезапная поездка.

По информации El Chiringuito, Френки де Йонг летит в Лондон после того - его заметили в аэропорту Барселоны.

Слышно, как репортеры спрашивают полузащитника, собирается ли он покинуть «Барсу» и присоединиться к «Челси», но он отказывается что-либо рассказывать.

«Челси» недавно возобновил интерес к Де Йонгу, но возможно, что Лондон – это лишь первая точка маршрута, ведь «Ливерпуль» продолжает поиски полузащитника.

Однако, по словам журналиста ESPN Сэмюэля Марсдена, поездка Де Йонга «не связана с трансфером», поскольку «Барселона» предоставила своим игрокам два выходных дня.

Другой испанский источник утверждает, что он собирается на свадьбу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Дэнни Ван де Бека.