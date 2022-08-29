«Он знает, что у него не получилось в прошлом сезоне». Хави поддержал Тер Стегена, вернувшего свою лучшую форму

Главный тренер «Барселоны» Хави поддержал Марка-Андре тер Стегена, отметив сильный старт сезона немца.

«Сине-гранатовые» разнесли «Вальдолид» (4-0) в прошедшем матче, Роберт Левандовски оформил дубль, Педри отметился в концовке первого тайма, а Серджи Роберто – в добавленное время ко второму. Тер Стеген показал еще одно впечатляющее выступление, сохранив ворота сухими.

Хави прокомментировал возвращение голкипера для Mundo Deportivo:

«Марк-Андре отлично начал – каникулы пошли ему на пользу. Он знает, что у него не получилось в прошлом сезоне, он очень требователен к себе и активно работает с тренером вратарей Де ла Фуэнте. Я не сомневаюсь в Марке-Андре - в первых трех турах Ла Лиги он прекрасно проявил себя».

Прошлый сезон для Тер Стегена выдался тяжелым, его игра часто подвергалась критике. За 48 матчей в составе «Барсы» он смог сохранить ворота сухими только в 15-ти случаях.

Голкиперу пришлось защищать себя от критики:

«У людей есть свое мнение, им всегда виднее, они знают даже лучше меня, но я стараюсь выкладываться максимально. Если бы я был в плохой форме, то не выходил бы на поле, ведь я несу ответственность перед собой, перед командой и перед клубом», - говорил Тер Стеген.

В этом сезоне Марку-Андре нет нужды защищаться – пока все матчи он провел на высоком уровне.