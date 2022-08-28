«Пусть играет кто угодно, кроме него»: фанаты «Барсы» не хотят видеть одного футболиста в старте

По мнению некоторых болельщиков «Барселоны», Хави не должен делать Феррана Торреса основным игроком команды.
Вот что болельщики пишут в соцсетях:
💭 «Очень не хочу, чтобы Ферран выходил в старте».
💭 «Ферран — это пустая трата времени, мы должны смириться с этим».
💭 «Пусть в основе играет кто угодно, кроме Феррана Торреса».
💭 «Я хочу видеть на поле всех, кроме Феррана».
В игре с «Реал Сосьедадом» форвард не очень впечатлил болельщиков, выступление Феррана в матче против «Манчестер Сити» тоже трудно назвать успешным.
Как считаете, заслуживает ли Торрес места в основном составе «Барселоны»?
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