«Пусть играет кто угодно, кроме него»: фанаты «Барсы» не хотят видеть одного футболиста в старте

По мнению некоторых болельщиков «Барселоны», Хави не должен делать Феррана Торреса основным игроком команды.

Вот что болельщики пишут в соцсетях:

💭 «Очень не хочу, чтобы Ферран выходил в старте».

💭 «Ферран — это пустая трата времени, мы должны смириться с этим».

💭 «Пусть в основе играет кто угодно, кроме Феррана Торреса».

💭 «Я хочу видеть на поле всех, кроме Феррана».

В игре с «Реал Сосьедадом» форвард не очень впечатлил болельщиков, выступление Феррана в матче против «Манчестер Сити» тоже трудно назвать успешным.

Как считаете, заслуживает ли Торрес места в основном составе «Барселоны»?