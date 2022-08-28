Первое видео на YouTube, набравшее миллион просмотров, было о Роналдиньо: почему ролик так популярен?

Оказывается, Роналдиньо – звезда и за пределами футбольного поля! Волшебник снялся в ролике, который впервые в истории YouTube набрал миллион просмотров.
Это была реклама Nike, по сюжету легендарный бразилец в форме «Барсы» бросает вызов перекладине, зацените:
Но что же особенного в этом ролике? Если приглядеться, то можно заметить, как мяч после каждого удара возвращается обратно к Роналдиньо. Магия, не иначе.
Разумеется, это всего лишь визуальный эффект, однако все остальные трюки, исполненные волшебником, настоящие.
Футбольные рекламы нулевых обладают особым шармом и навевают ностальгию. Ролик с Роналдиньо, безусловно, входят в число легендарных реклам.
А вы знали об этом необычном достижении бразильца?
Комментарии