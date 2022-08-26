Фанат назвал состав «Барсы», способный разнести «Баварию». Показываем на схеме

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн надеется, что его команда в матчах с «Барсой» сумеет добиться таких же успехов, что и в прежние годы.

Пользователь «Твиттера» под ником barcacenler не согласен с Нагельсманном, фанат каталонцев считает, что у «Барсы» есть трио, способное доставить серьезные проблемы защитникам «Баварии», которые обычно располагаются достаточно высоко:

«Высокая линия обороны команды этого болвана против Дембеле, Ансу и Рафиньи».

Фанат даже выбрал идеальный состав «Барсы» на матч против «Баварии». Показываем, как будет выглядеть выбранная болельщиком расстановка:

Фанат также уточнил, что уставшего Дембеле можно будет заменить после 65-й минуты. Учитывая, что Рафинья хорош еще и при обороне, это может быть правильным решением.

Но каталонцам все же стоит помнить о предыдущих матчах против «Баварии» и не наступать на те же грабли.