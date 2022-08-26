FC BARCELONA
Блог

Фанат назвал состав «Барсы», способный разнести «Баварию». Показываем на схеме

Рафинья Диас Рафинья Диас
Барселона Барселона
Усман Дембеле Усман Дембеле
Ансу Фати Ансу Фати
Клубы
Футбол Футбол

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн надеется, что его команда в матчах с «Барсой» сумеет добиться таких же успехов, что и в прежние годы. 

Пользователь «Твиттера» под ником barcacenler не согласен с Нагельсманном, фанат каталонцев считает, что у «Барсы» есть трио, способное доставить серьезные проблемы защитникам «Баварии», которые обычно располагаются достаточно высоко:  

«Высокая линия обороны команды этого болвана против Дембеле, Ансу и Рафиньи».

Фанат даже выбрал идеальный состав «Барсы» на матч против «Баварии». Показываем, как будет выглядеть выбранная болельщиком расстановка:

Фанат также уточнил, что уставшего Дембеле можно будет заменить после 65-й минуты. Учитывая, что Рафинья хорош еще и при обороне, это может быть правильным решением.

Но каталонцам все же стоит помнить о предыдущих матчах против «Баварии» и не наступать на те же грабли.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные