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Суперкомпьютер оценил шансы «Барселоны» на выход из группы ЛЧ с «Баварией» и «Интером»

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Суперкомпьютер SuperJohn, находящийся в Бирмингеме, спрогнозировал результаты группового этапа ЛЧ для "Барселоны".

В своем прогнозе компьютер учитывал разные факторы: форму команд, составы, предыдущие результаты, исторические результаты между клубами и даже влияние системы VAR. Вот, что получилось.

Компьютер считает, что «Барса» с трудом, но все же выйдет из группы. "Барса" займет второе место, опередив "Интер" и "Викторию Пльзень". 

Команда Хави наберет 10 очков, у "Баварии", которая выйдет из первого места, будет 12 очков.

"Интер" уступит "Барсе" в одно очко и вылетит в Лигу Европы. 

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