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«Барса» сыграет с «Баварией» в группе ЛЧ. Левандовски против бывшего клуба

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"Барса" сыграет с "Баварией" в группе ЛЧ, прямо сейчас проходит жеребьевка группового этапа.

Из второй группы команда Хави попала прямиком к "Баварии".

А как могло быть по другому? Команды встречаются довольно часто, а этим летом еще и оформили самый громкий переход - Роберт Левандовски перешел из немецкого клуба в испанский. 

В последний раз Левандовски играл против "Баварии" во времена выступлений за "Боруссию" Дортмунд. 

А еще можно вспомнить недавние разгромы в ЛЧ именно от "Баварии". В 2021 году в плей-офф немцы выиграли у "Барсы" оба раза по 3:0.

А в 2020-м был вообще кошмар - 2:8 в 1/4 финала ЛЧ. 

Пришло время для мести? 

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